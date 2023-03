Grève massive au Royaume-Uni pour le jour de présentation du budget par le gouvernement

Il s'agit de l'une des plus importantes journées d'action depuis des mois dans le pays qui fait face à une vague de mouvements sociaux. Les Britanniques sont confrontés à une flambée des prix de l'alimentation et de l'énergie alors que l'inflation reste au-dessus de 10%.

"Je vois ces hommes et ces femmes qui ont dédié leur vie au service public (...) qui doivent désormais demander des aides sociales", a-t-il encore dit.

Une manifestation doit avoir lieu en milieu de journée dans le quartier de Westminster, où le Chancelier de l'Échiquier Jeremy Hunt dévoilera au Parlement son budget.

M. Hunt doit notamment présenter des mesures pour aider les parents parfois contraints à réduire leur activité professionnelle à cause du prix exorbitant des gardes d'enfants, et pour inciter les travailleurs plus âgés à rester dans la population active.