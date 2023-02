Guy Savoy, l'ambassadeur de l'art de vivre à la française, rétrogradé

"Meilleur chef du monde" en titre et champion absolu du classement la Liste, le Français Guy Savoy, rétrogradé lundi par le guide Michelin, est l'ambassadeur de "l'art de vivre à la française", avec la gourmandise au centre de l'assiette.

La perte de la troisième étoile de son restaurant à la Monnaie de Paris, avec vue sur les quais de Seine, est d'autant plus surprenante que le chef de 69 ans, auréolé de trois macarons depuis 2002, semblait faire l'unanimité.

"Je suis sans concession" et "la gourmandise, c'est primaire pour moi. Je n'ai pas envie d'intellectualiser. Je me régale ou je ne me régale pas", avait déclaré Guy Savoy à l'AFP en novembre, alors qu'il était élu pour la sixième fois meilleur chef au monde par le classement La Liste.

Cet agrégateur établit les 1.000 meilleurs restaurants à partir des guides et critiques gastronomiques dans le monde entier.

"C'est une cuisine française d'excellence qui reste aussi moderne. Tout reste dans l'air du temps chez Guy Savoy, rien ne vieillit", avait commenté en novembre à l'AFP Hélène Pietrini, directrice de la Liste. "Guy Savoy est apprécié par tous en France et est aussi connu à l'étranger", avait ajouté Jörg Zipprick, cofondateur et rédacteur en chef de La Liste.

Interrogé par l'AFP, le directeur du Michelin, Gwendal Poullennec, s'est refusé à révéler les raisons de la rétrogradation, que le guide ne communique qu'aux chefs. - Soupe d'artichaut - Fils d'un jardinier et d'une restauratrice, Guy Savoy a baigné dans l'univers de la gastronomie dès son enfance. Il a commencé son apprentissage comme maître chocolatier, avant de le poursuivre en tant que cuisinier chez les Frères Troisgros, à Roanne. Il y a noué une grande amitié avec Bernard Loiseau, dont le suicide il y a 20 ans, continue de marquer les esprits. Il décroche sa première étoile quand il n'a que 27 ans, en 1980. Quelques années plus tard, il ouvre son Restaurant Guy Savoy, à deux pays des Champs-Elysées, puis au sein de l'Hôtel de la Monnaie en 2015. Un restaurant jumeau existe depuis 2006 à Las Vegas dans le Caesars Palace. Pendant la crise sanitaire, sa fameuse soupe d'artichaut à la truffe noire, servie avec une brioche feuilletée aux champignons, était dans une formule à emporter, à réchauffer au micro-ondes. Une expérience traumatisante pour un grand chef qui a dû faire du "traiteur" pour remonter le moral de ses équipes, après la décision de fermer les restaurants.