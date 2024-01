H. Darhmouch, C. Fremault, M. Kitir et L. Jonckheere au CA de la Fondation Roi Baudouin

Hakima Darhmouch est consultante en communication et ex-journaliste, anciennement responsable du département Culture à la RTBF. Céline Fremault est députée au Parlement bruxellois, anciennement ministre bruxelloise du Logement, de la Qualité de vie, de l'Environnement, de l'Énergie, des Familles, de l'Aide aux Personnes et des Personnes handicapées (2014-2019) et ministre bruxelloise de l'Économie, de l'Emploi, de la Recherche scientifique, du Commerce et du Commerce extérieur (2013-2014).

Meryame Kitir est députée au Parlement fédéral. Elle a été ministre fédérale de la Coopération au développement, en charge des grandes villes (2020-2022).

Quant à Louis Jonckheere, il est le CEO de Wintercircus Gent.