HELHA: la direction passe en force dans le futur nouveau plan de gouvernance

"Les syndicats Setca et CSC ont interpellé officiellement l'employeur en novembre en réclamant de laisser le temps à une concertation sociale démocratique pour participer à la construction du nouveau modèle de gouvernance", a indiqué Bernard Detimmerman (CSC). "Nous ne sommes pas contre le principe d'une nouvelle gouvernance mais nous voulons participer à son élaboration, alors que l'Organe de Gestion de l'école devait rendre un avis sur le projet mardi et que le Conseil d'Administration doit voter sur le projet jeudi. Notre action symbolique de mardi était de montrer une fois plus que nous n'avons pas été concertés dans le processus. Nous estimons que la direction opère un passage en force, ce que nous refusons. Le personnel est en plein doute quant au futur."

Les syndicats craignent, notamment, un impact négatif de la nouvelle gouvernance sur l'emploi. "Le projet aura un impact sur le personnel, même si on nous dit qu'il n'y aura pas de pertes d'emploi dans la nouvelle structure", a poursuivi le représentant de la CSC. "Le projet comprend notamment une réduction de sept domaines et, donc, directeurs à quatre. Ce qui nous incite à penser à des délocalisations de personnels vers d'autres sites de la Haute Ecole et à des pertes d'emploi."