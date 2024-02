Hermès annonce de nouveaux records de bénéfice et de ventes

Le groupe français de luxe Hermès a annoncé vendredi de nouveaux records avec une hausse de son bénéfice net annuel de 28% à 4,3 milliards d'euros (3,8 milliards de francs) en 2023 et de ses ventes à 13,4 milliards d'euros (+16%) grâce à des progressions dans toutes les régions.

"À moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux", précise le groupe.

"Une nouvelle fois en 2023, Hermès a cultivé sa singularité et a réalisé des performances remarquables dans tous les métiers et toutes les zones géographiques, sur des bases élevées", déclare le gérant d'Hermès, Axel Dumas, cité dans le communiqué.

Géographiquement, l'Asie hors Japon (12,9%) "poursuit sa forte croissance" et atteint 6,3 milliards d'euros de ventes, selon le communiqué.

L'Asie est ainsi le premier marché du groupe et atteint 7,5 milliards d'euros de ventes. Les ventes en Europe progressent de 19% et passent les 3 milliards d'euros et celles des Amériques de 17,1% à 2,5 milliards d'euros.

Les ventes de Maroquinerie-Sellerie, cœur de métier du groupe, progressent de 11,8%, atteignant 5,5 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires des vêtements et accessoires fait un bond de 23,1% à 3,9 milliards d'euros.