Hidalgo confirme le périphérique parisien à 50 km/h au 1er octobre, sans attendre l'avis de l'Etat

"Pour les 50 km/h, ça relève de ma décision. Ce sera au 1er octobre. On y travaille depuis 18 ans, donc ce n'est pas un sujet nouveau", a déclaré sur RTL l'édile socialiste de la capitale.

La limitation de vitesse à 50 km/h sur le périphérique, destinée à réduire la pollution subie par plus d'un demi-million de riverains, sera effective dès le 1er octobre, a confirmé lundi la maire de Paris Anne Hidalgo, sans attendre l'avis de l'Etat qui rappelle avoir "son mot à dire".

Sa vitesse maximale est en effet régie par le code de la route et ne peut être modifiée que par décret pris par le gouvernement. Si la Mairie souhaite abaisser la vitesse pour des raisons de sécurité ou de protection de l'environnement, elle doit le faire sous contrôle de l'Etat, a tenu à redire le ministère des Transports.

Selon la préfecture de police de Paris, interrogée par l'AFP, "le projet nécessite à la fois une expertise des services de l'Etat responsables du réseau routier national francilien et une consultation des collectivités publiques limitrophes". Car elle estime que l'abaissement de la vitesse maximale sur cet axe, emprunté par plus d'un million de véhicules par jour, pourrait avoir des "conséquences sensibles en terme de temps de trajet pour les usagers" et "amplifier les difficultés de circulation dans toute la région parisienne".

- "Mesure anti-sociale" -

En mai, le ministre démissionnaire des Transports Patrice Vergriete avait indiqué ne pas être "favorable au débat en l'état". Son prédécesseur, Clément Beaune, avait jugé "aberrante" cette mesure de limitation.

Il avait alors affirmé que l'Etat "ne validera(it) pas" cette mesure alors que la ministre de la Transition énergétique de l'époque, Agnès Pannier-Runacher, avait dénoncé une mesure susceptible de générer davantage de bouchons et donc d'émissions de CO2.