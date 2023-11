Hommage aux professeurs tués : 85 élèves exclus définitivement de leur établissement

"Ces sanctions, c'est d'abord un engagement tenu. Celui que j'avais pris devant les Français de ne rien laisser passer, au nom de la mémoire de Dominique Bernard et de Samuel Paty, et de l'indispensable respect de l'autorité à l'école", a déclaré Gabriel Attal, cité dans le communiqué.

Le ministre de l'Éducation avait déjà fait état le 19 octobre d'"un peu plus de 500" incidents notifiés par les chefs d'établissement pendant la minute de silence observée dans les collèges et lycées lors de l'hommage à Dominique Bernard, tué dans une attaque djihadiste à Arras (Pas-de-Calais) le 13 octobre, et Samuel Paty, assassiné le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) par un jeune radicalisé.

"Systématiquement, on saisit le procureur de la République" et "on engage des procédures disciplinaires", avait-il dit. "Dans les cas les plus graves, j'ai demandé aux chefs d'établissement que ces élèves soient exclus à titre conservatoire, sans attendre le conseil de discipline".