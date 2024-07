HSBC nomme à sa tête son directeur financier Georges Elhedery

M. Quinn avait annoncé en avril, à 62 ans, son départ surprise après 37 ans de carrière à HSBC, marquée ces dernières années par des résultats record et un recentrage vers l'Asie du groupe bancaire qui emploie 220.000 salariés dans le monde.

Il a rejoint HSBC en 2005, après avoir travaillé dans des salles de marchés à Londres, Paris et Tokyo. Il a notamment été responsable des opérations de la banque au Proche-Orient et est devenu le directeur financier du groupe en janvier 2023.

Né au Liban, Georges Elhedery a fait ses études en France. Il est diplômé de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (Ensae).

"Pour faciliter un transfert facile et ordonné des responsabilités", M. Quinn "travaillera en étroite collaboration" avec M. Elhedery, a précisé HSBC.

"Quelqu'un de sûr et ennuyeux est sans doute ce dont une banque a besoin, plutôt que d'un visionnaire non-conformiste", a poursuivi l'analyste.

M. Elhedery "était le favori pour le poste (...) et la confirmation qu'il deviendra le prochain directeur général devrait rassurer les investisseurs", a commenté Dan Coatsworth, analyste chez AJ Bell.

M. Elhedery "prend les rênes d'une entreprise en bonne forme, mais le secteur bancaire est un secteur hautement compétitif et il reste encore beaucoup à faire" pour muscler HSBC, selon lui.

- Recentrage vers l'Asie -

"Nous avons hâte de travailler avec lui à la tête de HSBC dans la prochaine phase de développement et de croissance", a souligné d'HSBC le président du groupe Mark Tucker, cité dans un communiqué.

Sous la direction de M. Quinn, HSBC a accéléré son recentrage vers l'Asie, où elle génère désormais l'essentiel de ses revenus, développant son activité de gestion de patrimoine et ciblant des marchés à croissance rapide.

Le groupe a récemment vendu ses activités canadiennes et sa banque de détail en France. Elle doit également céder sa division argentine.

Le recentrage vers l'Asie a été poussé notamment par son principal actionnaire, l'assureur chinois Ping An, qui a milité en vain pour une solution radicale: la scission des activités en Asie afin d'obtenir de meilleurs rendements.

Cette proposition avait mis en lumière la position précaire de HSBC face aux tensions entre Etats-Unis et Chine, certains observateurs se demandant si la banque pouvait continuer à être à cheval entre l'Est et l'Ouest.

Avant d'occuper son poste, M. Elhedery avait pris un congé sabbatique de six mois afin notamment d'apprendre le chinois, selon l'agence Bloomberg News.

"Bien que l’Asie soit la priorité de HSBC, le nouveau patron est multilingue et possède une expérience commerciale au Moyen-Orient, ce qui pourrait s'avérer utile si la banque souhaite attirer davantage de particuliers fortunés de la région", selon Dan Coatsworth.

Après un résultat décevant au quatrième trimestre 2023 lié à un grosse dépréciation d'une participation dans une banque chinoise, HSBC a affiché un début d'année meilleur que prévu, avec un bénéfice net trimestriel de 10,2 milliards de dollars (9,32 milliards d'euros, en légère baisse de 1,4%).

Le départ de M. Quinn n'est pas lié à "un événement ou un incident particulier", avait assuré ce dernier, disant souhaiter une activité professionnelle moins prenante à l'issue d'une période de repos, sans détailler davantage.