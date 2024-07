Huguette Bello annonce "décliner l'offre" de devenir Première ministre au nom du Nouveau Front populaire

La présidente de la région La Réunion Huguette Bello a annoncé dimanche "décliner sans plus attendre l'offre" de devenir Première ministre au nom du Nouveau Front populaire (NFP), faute d'accord entre les partenaires de gauche.

Dans un communiqué, Mme Bello dit "prendre acte" que sa candidature "ne fait pas l'objet d'un consensus entre toutes les composantes du Nouveau Front Populaire, et notamment qu'elle n'est pas soutenue par le Parti Socialiste". "Dans ces conditions et soucieuse d'un accord rapide au sein du NFP, j'ai décidé de décliner sans plus attendre l'offre qui m'a été faite", a-t-elle ajouté.