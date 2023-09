Humour et jeunesse au coup d'envoi de la Fashion Week parisienne

Après New York, Londres et Milan, la Fashion Week a démarré lundi à Paris avec des défilés teintés d'humour, lors d'un premier jour dédié traditionnellement à la jeune création.

Des looks gris, formels et structurés, accessoirisés avec d'immenses sacs, ont lancé le défilé, après une invitation chantée à aller à la plage: "Let's go to the beach !"

"Il y a quelque chose qui est très belge. C’est important pour moi d’utiliser des codes que tout le monde reconnaît et jouer des paradoxes", a expliqué à l'AFP la styliste, qui fait une mode conceptuelle et intemporelle pour une femme avant-gardiste.

Les maillots de bain, parfois ornés d'une sorte de paréo couvrant une jambe, se sont mêlés aux robes longues blanches, rose Barbie ou bleu ciel.