"Il faut faire des stocks d'eau et de nourriture": les Réunionnais appelés à se préparer à un cyclone dévastateur

La Réunion est sous la menace d'un cyclone tropical intense et passera en alerte orange cyclonique samedi à 19H00 (16H00 à Paris), a annoncé le préfet de cette île française de l'océan Indien, Jérôme Filippini, lors d'une conférence de presse.

Cette alerte est le deuxième niveau du dispositif d'alerte cyclonique, qui en comporte quatre. Elle signifie qu'"un événement de nature cyclonique (...) évolue dans la zone et représente un danger pour La Réunion dans les 24 heures", selon Météo France.

"Il faut faire des stocks d'eau et de nourriture, se préparer à être en autarcie pendant quelques heures ou quelques jours, avoir sa trousse de secours. Il faut se poser dès maintenant (la question) où vous serez à l'abri à partir de dimanche soir", a souligné M. Filippini.

Baptisée Belal, la tempête est en cours d'intensification, a indiqué Céline Jauffret, directrice interrégionale de Météo France. Le système devrait passer au plus près de La Réunion entre la fin de nuit de dimanche à lundi et la journée de lundi.

Selon les prévisions actuelles, l'oeil du cyclone pourrait passer à environ 100 km des terres, entre La Réunion et Maurice.

Il serait alors "au stade de cyclone voire cyclone intense au plus près de La Réunion. On s'attend à des impacts significatifs en raison des vents, de la pluie et de la houle", a détaillé Céline Jauffret.