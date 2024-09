"Il a pété les plombs": un homme avoue avoir poignardé sa compagne et ses deux enfants

Un homme présentant des antécédents psychiatriques a tué à coups de couteau sa compagne et ses deux jeunes enfants à Mormant, une paisible petite ville de Seine-et-Marne, puis a blessé deux personnes dans la rue avant d'être interpellé samedi.

L'homme a été arrêté vers 06h30 par un policier qui se rendait à son travail, alors qu'il agressait des personnes au couteau dans les rues de cette ville de 5.000 habitants, située à 60 kilomètres au sud-est de Paris, selon le procureur de la République de Melun.



Un piéton a été blessé au bras et un autre au cou, "tous deux sans conséquences importantes", a précisé le procureur Jean-Michel Bourlès. L'homme a alors avoué au policier avoir tué sa femme et ses deux enfants, a-t-on appris auprès du procureur et de sources proches du dossier.