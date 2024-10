Immigration: Barnier veut une "maîtrise des dépenses" de l'AME

Le Premier ministre Michel Barnier souhaite "une maîtrise des dépenses" de l'Aide médicale d'Etat, destinée aux étrangers en situation irrégulière, explique-t-il dans le JDD.

Le locataire de Matignon, interrogé pour savoir s'il fallait remettre en cause cette aide, ne semble pas plaider pour. Il juge qu'il faut "une maîtrise des dépenses de l'AME", et explique que "le gouvernement et le Parlement prendront toutes les dispositions pour que ces dernières ne progressent plus".