Immigration: Borne tente une négociation de la dernière chance avec la droite

Deux jours après le revers de la motion de rejet sur son projet de loi immigration, le gouvernement reprend les tractations avec la droite, en vue d'une commission mixte paritaire (CMP) à quitte ou double en début de semaine.

Le compte à rebours est lancé. Et la pression repose désormais sur Elisabeth Borne, qui reprend le dossier en main et recevra en fin de matinée Eric Ciotti, Bruno Retailleau et Olivier Marleix. Les ténors de LR ne veulent de toute façon plus discuter avec un Gérald Darmanin "qui (les) insulte en permanence", à l'inverse d'une Première ministre "un peu plus respectueuse".