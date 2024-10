Immigration : France et Italie renforcent leur coopération contre les passeurs

Les gouvernements français et italien ont convenu vendredi de créer début 2025 une unité de coopération pour s'échanger des renseignements sur les réseaux de passeurs de migrants, sur le modèle d'une structure fonctionnant depuis 2020 entre la France et le Royaume-Uni.

À l'occasion d'une réunion des ministres de l'Intérieur du G7 en Toscane, le ministre français Bruno Retailleau et son homologue italien Matteo Piantedosi ont signé "une déclaration d'intention posant le socle" de cette unité, selon un communiqué du ministère français.

"La mise en œuvre de cette nouvelle unité, positionnée stratégiquement à Vintimille", en Italie, à la frontière franco-italienne, est "le fruit d'une discussion entre les deux pays depuis plus d'un an, et devrait être effective dès janvier 2025", selon ce communiqué.