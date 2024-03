Importations agricoles ukrainiennes: la France juge insuffisant l'accord européen

Le ministre français de l'Agriculture Marc Fesneau a jugé mercredi "pas suffisantes" les mesures prévues par l'accord européen sur le plafonnement des importations agricoles ukrainiennes, souhaitant notamment "inclure plus de céréales", au micro de Franceinfo.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les Etats de l'Union européenne (UE) et le Parlement européen se sont entendus pour plafonner certaines importations agricoles ukrainiennes exemptées de droits de douane - oeufs, volailles, sucre, mais aussi avoine, maïs et miel -, répondant à un motif de colère du secteur. Ils n'ont toutefois pas inclus le blé et l'orge dans ce mécanisme comme le réclamaient les eurodéputés.

Cet accord, reconduit pour une année supplémentaire à partir de juin, l'exemption générale de droits de douane accordée depuis 2022 à l'Ukraine pour soutenir Kiev après l'invasion russe, mais l'UE l'a assorti de "mécanismes de sauvegarde" ciblant des produits "particulièrement sensibles", dont certaines céréales.