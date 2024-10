Inceste: la Ciivise veut associer les jeunes à ses travaux

Partager:

La Ciivise, commission indépendante sur l'inceste, a présenté vendredi de nouvelles pistes de travail, notamment sur les enfants handicapés, et ses projets pour intégrer les jeunes à ses travaux, lors d'un colloque aux allures de relance après une crise de gouvernance. "Nous assurerons le suivi et la mise en œuvre des 82 recommandations" faites par la commission "pour que chaque mesure se traduise par des actions concrètes" a affirmé la magistrate Maryse Le Men Régnier, membre du collège directeur de la Ciivise, près d'un an après ses préconisations pour mieux détecter, protéger et accompagner les victimes d'inceste.

"Trois enfants par classe sont victimes d’inceste chaque année en France, et 5 millions et demi de Français ont vécu des violences sexuelles dans leur enfance", selon la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. La commission a été secouée début 2024 par les démissions de sa vice-présidente puis de son président, nommés par le gouvernement à la place du juge Edouard Durand, apprécié des victimes. Lors d'une conférence de presse, les membres du trio directeur qui leur ont succédé ont exposé la façon dont ils veulent intégrer les mineurs à leurs travaux pour mieux ajuster les dispositifs de lutte contre les violences.

Des "ateliers collectifs" seront menés début 2025 par des membres de la Ciivise dans "cinq territoires partenaires", en partenariat avec l'Education nationale et des municipalités, pour recueillir auprès de cent jeunes, pas nécessairement victimes eux-mêmes, leurs suggestions sur la prévention. - "Regard de jeunes" - Un "groupe miroir" de quinze adolescents engagés dans la société est également créé pour avoir un "regard de jeunes" sur les recommandations. Un appel à candidatures est ouvert jusqu'au 25 octobre. Un projet de recherche sera lancé concernant des adolescents victimes pour analyser comment ils ont été traités par leur entourage et les institutions après avoir révélé les violences sexuelles.