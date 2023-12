Inceste: le gouvernement maintient la Ciivise, mais change sa figure de proue

Il mènera cette mission aux côtés d'une vice-présidente, la pédiatre et experte judiciaire Caroline Rey-Salmon.

Elle sera désormais présidée par Sébastien Boueilh, ex-rugbyman et fondateur de l'association "Colosse aux pieds d'argile", qui lutte contre les violences sexuelles dans le milieu sportif. "Je m'engage à assurer une continuité et à entrer dans une phase opérationnelle", a-t-il indiqué.

La Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) va donc poursuivre son activité.

- 30.000 témoignages -

Les associations plaidaient toutefois en faveur du maintien du juge pour enfants Edouard Durand, apprécié notamment pour son indépendance et son franc-parler. Son aura médiatique et la mise en cause répétée des dysfonctionnements du traitement judiciaire des violences sexuelles agaçaient, selon des observateurs.

Interrogé par l'AFP, il dit regretter la décision du gouvernement de mettre fin à sa mission.