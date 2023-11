Inondations dans le nord de la France: nos voisins passent en alerte rouge et ferment leurs écoles

Les établissements scolaires de 74 communes du Pas-de-Calais "particulièrement impactées par les inondations" qui touchent le département seront fermés aujourd'hui et demain a annoncé la préfecture du Pas-de-Calais hier soir. Touché par des inondations historiques qui ont fait d'importants dégâts, le Pas-de-Calais pourrait repasser en vigilance rouge aux crues aujourd'hui et ne devrait pas connaître de décrue avant demain vendredi, a averti le ministre de la Transition écologique. Quatre cours du département (Liane, Hem, Aa et Canche) sont placés en vigilance orange crues, laquelle s'appliquera également ce jeudi à l'ensemble du département pour des risques de pluie-inondations. Les établissements scolaires des bassins de la Liane et de l'Aa avaient déjà été fermés mardi.

Les habitants privés d'eau courante