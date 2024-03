Intempéries en France: sept personnes, dont deux enfants et un Belge, portés disparues

Partager:

Six personnes, dont deux enfants et un Belge sont portées disparues dans le Gard, emportées par les crues en tentant de traverser des ponts en voiture dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué dimanche matin la préfecture. Une septième personne est portée disparue en Ardèche depuis samedi soir.

Une famille de quatre personnes, dont deux enfants de 4 et 13 ans, a été prise dans les flots en tentant de traverser un pont submersible sur le Gardon à Dions, au nord de Nîmes, a indiqué lors d'un point presse Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture. Les occupants du véhicule ont pu appeler les secours après s'être engagés sur le pont, mais leur voiture a été emportée et n'avait pas encore été retrouvée dimanche matin, pas plus que le père de famille et les deux enfants. La mère a pu être retrouvée par les sauveteurs et a été transportée à l'hôpital, a-t-il précisé. Des automobilistes pris au piège

Peu après 05h00 dimanche matin, les secours ont également reçu un appel d'urgence de deux automobilistes se disant en difficulté, avant de perdre le contact. La voiture aurait été occupée par deux femmes, âgées de 47 et 50 ans, qui se rendaient en Espagne. Un Belge porté disparu depuis samedi Un premier automobiliste, de nationalité belge, avait déjà été porté disparu samedi soir, également emporté en tentant de traverser un pont vers 19h45 à Gagnières, dans le nord du département. La route avait été fermée par la municipalité et un policier avait demandé directement au conducteur de ne pas s'engager sur le pont. Une deuxième personne à bord de son véhicule, également de nationalité belge, avait réussi à en sortir et à se réfugier dans un arbre. L'homme a été récupéré par les sauveteurs après plus de deux heures dans les branches. Les deux Belges résident à Gagnières depuis 12 ans, a indiqué la préfecture à l'AFP.