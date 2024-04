Interpellation d'un suspect dans l'affaire du "violeur à la trottinette" de Grenoble

Un suspect, confondu par son ADN, a été interpellé vendredi dans l'enquête sur une série d'agressions sexuelles et de viols commis à Grenoble et sa périphérie par un homme circulant à trottinette, a-t-on appris samedi de sources concordantes.

Le parquet de Grenoble a annoncé qu'il tiendrait une conférence de presse sur le sujet dimanche à l'issue du défèrement devant la juge d'instruction.

Une information judiciaire avait été ouverte le 29 mars pour sept faits, deux viols, une tentative de viol, une agression sexuelle et des violences commises entre le 8 février et le 16 mars derniers.

L'instruction porte, dans le détail, sur deux viols commis à Grenoble et à Saint-Martin-d'Hères les 11 et 16 mars, une tentative de viol le 16 mars à Grenoble, une agression sexuelle et des violences avec arme le 17 février à Grenoble, une tentative d'extorsion le 8 février à Saint-Martin-le-Vinoux et, le même jour, des violences à Grenoble, avait détaillé le procureur Eric Vaillant.