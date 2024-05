Interpol émet une notice rouge pour le fugitif Mohamed Amra

Les notices rouges permettent de transmettre au réseau des avis de recherche internationaux émis par la justice d'un pays à l'encontre de suspects désignés sous le terme de "Wanted persons" (Personnes recherchées) dans le but de faciliter leur interpellation.

Le fugitif, Mohamed Amra, 30 ans, s'est évadé lors d'une attaque à l'arme lourde contre un fourgon pénitentiaire visant à le libérer, mardi au péage d'Incarville (Eure).

Deux agents pénitentiaires ont été tués et trois blessés. L'attaque a suscité l'émoi parmi les agents pénitentiaires. Plusieurs centaines ont pris part à une journée "prison morte" dans toute la France.

Le détenu avait fait l'objet de plusieurs condamnations et mises en cause dans des dossiers de délinquance organisée et était "très connu de la justice", selon la procureure de Paris Laure Beccuau.