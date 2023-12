IVG dans la Constitution: réunion du Congrès "le 5 mars", annonce Aurore Bergé

La date du 4 mars avait dans un premier temps été envisagée par Emmanuel Macron.

"Quand on a une majorité qui garantit qu'on puisse inscrire l'IVG dans la Constitution, on le fait, et on n'attend pas que ce soit plus le cas", a-t-elle estimé.

"Parce que si dans cinq ans, 10 ans ou dans 15 ans, les majorités changent et que ces majorités veulent attaquer les droits des femmes, veulent dérembourser l'IVG, limiter les droits d'accès, réduire le délai dans lequel vous pouvez avoir recours à l'IVG, ce sera trop tard pour pleurer", a martelé la ministre.