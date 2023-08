JDD version Bolloré : plusieurs lignes au gouvernement

Parler, ou non, au JDD depuis sa reprise en main par le journaliste d'extrême droite Geoffroy Lejeune et la fin de la grève historique de la rédaction : face à ce dilemme, des membres du gouvernement tergiversent et divergent.

"Chacun fait ses choix en conscience", a déclaré lundi matin sur RMC le ministre des Transports Clément Beaune, alors que sa collègue Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'Etat chargée de la Ville, a accordé un entretien au JDD ce dimanche, dans le premier numéro sous la houlette de Geoffroy Lejeune.