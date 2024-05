Jeux paralympiques: Paris a "engagé une transition" pour l'inclusion des handicapés, selon la skieuse Marie Bochet

"Les JO seront importants en terme d'héritage, on a planté des graines dans la tête des responsables politiques, des institutions, des sociétés. Il y a des choses qui vont évoluer, on a engagé cette transition" vers plus d'inclusion des personnes en situation de handicap, a affirmé la skieuse de 30 ans, octuple médaillée d'or paralympique (2014 et 2018) et victorieuse de plus de 100 courses de Coupe du monde.

Les Jeux paralympiques vont également être un "détonateur" pour parler du handicap qui "reste tabou dans la société", estime la Savoyarde. "On va voir un panel assez large d'athlètes aux handicaps multiples dans un contexte de performances qui n’ont rien à envier aux performances olympiques".

"Il ne faut pas avoir peur du handicap, il faut aller à la rencontre de la différence et mieux la comprendre pour mieux l’apprécier", assure-t-elle, soulignant que les athlètes paralympiques font preuve d'une force "d’adaptation et de créativité pour dépasser leurs différences".