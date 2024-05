Jeux vidéo: Ubisoft redevient bénéficiaire et annonce un nouvel Assassin's Creed

Indicateur privilégié par l'entreprise, les "réservations nettes" ("net bookings"), c'est-à-dire les ventes hors revenus différés, sont en hausse de 33,5%, à 2,32 milliards d'euros.

Fort notamment de la sortie de deux jeux majeurs, le dernier opus de la franchise "Prince of Persia" et "Skull and Bones", Ubisoft a surtout vu son chiffre d'affaires plus que doubler au quatrième trimestre, à 858,4 millions d'euros (contre 310,7 millions d'euros sur la même période de l'exercice précédent).

L'exercice 2024-2025 doit voir le lancement de deux jeux majeurs qui seront très scrutés: "Star Wars Outlaws", dérivé de la célèbre série de films, programmé pour fin août, et "Assassin's Creed Shadows", qui va transporter la célèbre franchise dans le Japon féodal. Ce jeu, qui sera disponible sur les consoles de dernière génération PlayStation 5, Xbox Series X|S, ainsi que sur Mac et PC, sortira le 15 novembre.