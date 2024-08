JO-2024: la cérémonie de clôture fait bondir les écoutes de Kavinsky, Phoenix et Yseult

Les titres suivants les plus recherchés sur l'application sont "Lisztomania" et "If I Ever Feel Better", deux chansons incontournables du groupe d'électro-rock français Phoenix, a précisé Shazam.

Le précédent record avait été décroché par "Supernature" de Cerrone, autre célèbre DJ français, durant la cérémonie d'ouverture sur la Seine, le 26 juillet.

Les écoutes de Kavinsky ont augmenté de 143% dans le monde dans le même intervalle, selon Spotify, leader du streaming musical.