JO-2024: la flamme arrive, Marseille centre du monde olympique

Cent ans après les derniers JO d'été en France et à 79 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris, la flamme olympique débarque ce mercredi du trois-mâts Belem, à Marseille, où le chaudron sera allumé pour la première fois.

La deuxième ville de France sera effectivement sous les yeux du monde, puisque les organisateurs évoquent le chiffre d'un milliard de téléspectateurs au moment de l'allumage du chaudron sur le Vieux-Port, vers 19h45 (17H45 GMT), en plus des 150.000 personnes attendues sur place et des quelque 1.500 journalistes du monde entier accrédités.

Le Vieux-Port a été nettoyé et minutieusement contrôlé. Les 3.400 bateaux amarrés ont tous été visités par les équipes de déminage et leurs 80 chiens. Et les lettres géantes MARSEILLE, installées à l'entrée nord de la ville, ont été illuminées aux couleurs des anneaux olympiques, comme l'Opéra ou le palais du Pharo.

Les restaurants et les hôtels sont complets et même la météo semble clémente avec un soleil radieux. Quant au mistral, il devrait rester bien en deçà des 25 noeuds redoutés, permettant à la parade maritime --1024 bateaux accompagnant le Belem dans les rades nord puis sud de Marseille-- de se tenir sans difficulté.

- Manaudou ou un autre ? -