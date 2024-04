JO-2024: le cycle menstruel, un "élément de la performance"

Depuis un an, la nageuse olympique Caroline Jouisse note régulièrement sur son téléphone l'avancement de son cycle menstruel, une information précieuse pour ses entraîneurs à quelques mois des JO de Paris et un paramètre qui commence à être étudié par les fédérations.

"C'est important de savoir quand sont mes pics de testostérone, c'est le moment où on se sent le mieux et on sera le plus fort à l'entraînement", explique la nageuse de 29 ans, qualifiée pour les 10 kilomètres en eau libre des Jeux olympiques (26 juillet-11 août).

Des enseignements tirés du programme "Empow'her" de l'Insep (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance), créé pour mieux comprendre les interactions, différentes d'une athlète à l'autre, entre cycle menstruel et performance sportive.

"Il n’y a pas lieu d’être gênée par son cycle. C’est un élément de la performance, comme la nutrition, comme l'entraînement", qui peut engendrer des effets négatifs ou positifs, assure Carole Maître, gynécologue à l'Insep.