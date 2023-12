JO-2024: malgré le risque terroriste, Oudéa-Castéra n'envisage pas de délocaliser la cérémonie d'ouverture

"On n'a pas de plan B, on a un plan A dans lequel il y a plusieurs plans Bis", a-t-elle affirmé au micro de France Inter.

Deux jours après l'attaque survenue à l'entrée du pont de Bir-Hakeim enjambant la Seine à Paris, durant laquelle un assaillant fiché pour radicalisation islamiste et connu pour des troubles psychiatriques a tué un touriste allemand à coups de couteau et blessé au marteau deux autres personnes, la ministre des Sports a rappelé que la "menace terroriste et notamment la menace islamiste existe".

Cependant "elle n'est pas nouvelle et elle n'est ni spécifique à la France, ni spécifique aux Jeux", a souligné la ministre, qui assure mettre "tout en ordre pour la réduire au maximum avec un état de vigilance absolu".

La cérémonie d'ouverture des JO doit se dérouler fin juillet sur la Seine, entre le pont d'Austerlitz et le pont d’Iéna. Mme Oudéa-Castéra a indiqué a assuré qu'il n'y avait pas de "plan B".