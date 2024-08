JO-2024: pas de "taxis volants" dans le ciel parisien

Le gestionnaire d'aéroports Groupe ADP et la start-up aéronautique allemande Volocopter visent désormais un vol "d'ici à la fin de l'année" depuis une plateforme flottant sur la Seine, ont-ils annoncé à l'AFP jeudi, à quatre jours de la clôture des Jeux.

Les deux entreprises prévoient néanmoins d'organiser des démonstrations de vol avec un prototype, sans passager: la première aura lieu jeudi à l'aérodrome de Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines) et la deuxième dimanche depuis le Grand Trianon situé dans le parc du Château de Versailles, d'où s'était élevé en 1783 le premier engin volant de l'histoire, la montgolfière des frères Montgolfier.

Initialement, ADP et Volocopter, soutenus par la région Ile-de-France, souhaitaient effectuer des vols expérimentaux à partir d'une plateforme aménagée, amarrée à un quai au niveau d'Austerlitz, dans l'est de la capitale, en capitalisant sur l'attention mondiale portée aux Jeux olympiques.

"ADP poursuit la fuite en avant (...). Ce vol versaillais serait donc réalisé sans homologation de l’AESA (Agence européenne de sécurité aérienne, ndlr), ce qui interroge et confirme la stratégie de passage en force permanent des porteurs de ce projet", a réagi dans un communiqué Céline Malaisé, présidente du groupe communiste au conseil régional.

La certification du Volocity, l'engin conçu et fabriqué par Volocopter, a subi un "décalage de quelques semaines" lié à ses moteurs, a expliqué Edward Arkwright, le directeur général exécutif du Groupe ADP, qui gère des aéroports et aérodromes de la région parisienne, dont Paris-Charles-de-Gaulle et Orly, mais aussi Saint-Cyr.

Ce moteur, fabriqué par un fournisseur américain, "avait de petites vibrations", a expliqué M. de Romanet. Un défaut obligeant le certificateur européen à demander des modifications et à ajourner la certification.