JO-2024: Riner et Marchand dans l'histoire

Ces deux moments de légende, complétés notamment par la médaille de bronze de Florent Manaudou sur 50 m nage libre et un triplé en BMX Racing, permettent à la France de pointer au 3e rang au tableau des médailles, avec 36 podiums, dont 11 titres, soit déjà plus qu'à Tokyo en 2021 à seulement mi-course des Jeux olympiques.

Une journée pour l'éternité... Teddy Riner, qui a décroché un troisième or individuel, est devenu le judoka le plus titré de l'histoire vendredi aux JO-2024, où Léon Marchand a été consacré comme le premier sportif français à décrocher quatre médailles d'or dans une même édition des JO.

Dans la catégorie-reine, personne n'avait réalisé ce qu'a accompli Riner, déjà sacré à Londres et à Rio. Seul le super-léger japonais Tadahiro Nomura avait auparavant réussi un tel triplé, d'Atlanta-96 à Athènes-2004.

Deux jours après le triomphe de Léon Marchand sur 200 m papillon et 200 m brasse, la piscine de La Défense a vécu une nouvelle soirée historique.

Et Teddy Riner revient sur les tatamis samedi pour tenter de conserver le titre par équipes conquis à Tokyo.

"C'est vrai qu'avec un public comme ça, la famille qui est là, tout le staff qui a été présent à mes côtés pendant trois ans et demi, c'est exceptionnel", a savouré Riner. Grâce à sa star, le judo français récolte sa neuvième médaille durant ces Jeux, la première en or (également deux en argent et six en bronze).

Déjà sacré sur 400 m 4 nages, le nageur de 22 ans a ajouté une quatrième médaille d'or à son palmarès avec le 200 m 4 nages, une première pour un français.

Cette performance l'amène dans un club très fermé de la natation masculine, dont les deux seuls autres membres sont des Américains de légende qui avaient décroché 4 titres: Mark Spitz en 1972 à Munich, et Michael Phelps à Athènes en 2004. Quatre ans plus tard, Phelps avait décroché 5 titres en individuel à Pékin.

Moins d'un quart d'heure plus tôt, Florent Manaudou, 33 ans, avait décroché une quatrième médaille -- en bronze-- sur sa distance fétiche (50 m libre) après l'or à Londres en 2012 puis l'argent à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021, sans compter la deuxième place avec les relayeurs (4x100 m nage libre) au Brésil.

. BMX de rêve

Ils avaient déjà fait l'exploit aux Mondiaux-2023... Un an plus tard, l’équipe de France de BMX Racing a réalisé un triplé historique, avec la victoire de Joris Daudet devant Sylvain André et Romain Mahieu à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Tous sports confondus, il faut remonter à 1924, il y a cent ans à Paris, pour trouver trace d'un triplé français aux Jeux d'été.

. Les épéistes surclassés

FRANCK FIFE

Les épéistes français emmenés par leur nouveau vice-champion olympique Yannick Borel et leur médaillé d'or de Tokyo Romain Cannone avaient des allures de prétendants au titre par équipes. Mais ils ont été surclassés en demi-finales 45-30 par la Hongrie, emmenée par son champion du monde 2023 Mate Koch. Une désillusion suivant l'autre, ils ont été battus par les Tchèques pour le bronze.

. Voile et cavaliers en bronze

Clement MAHOUDEAU

Charline Picon et Sarah Steyaert, la "Mama team", ont décroché à Marseille la médaille de bronze en dériveur 49er FX, derrière les équipages néerlandais et suédois. Charline Picon (39 ans), qui s'est reconvertie, avait déjà deux médailles en planche à voile, l'or à Rio en 2016 et l'argent en 2021 à Tokyo.

Les cavaliers français Simon Delestre, Olivier Perreau et Julien Epaillard ont obtenu le même métal, faisant un peu oublier la désillusion des Vestes bleues il y a trois ans à Tokyo.

. Parfum de revanche

Clement MAHOUDEAU

Cela a (presque) le goût d'une revanche... Les Bleus du foot ont battu l'Argentine (1-0) pour se hisser en demi-finale, au terme d'un match tendu, en raison de la rivalité entre les deux nations exacerbée par les récents propos racistes tenus par les Argentins à l'encontre des Bleus.

En demi-finale, les Français affronteront l'Egypte lundi, pour entretenir le rêve de succéder à l'équipe médaillée d'or en 1984.