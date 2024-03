JO de Paris: plus de 200.000 préservatifs distribués au village olympique

Près de 200.000 préservatifs masculins et 20.000 féminins seront distribués pour prévenir les infections sexuellement transmissibles au village olympique pendant les JO de Paris (26 juillet-11 août), a-t-on appris auprès des organisateurs.

"Ce qu'on constate indépendamment des JO, c'est plutôt une recrudescence de la prévalence des infections sexuellement transmissibles dans la population", explique Laurent Dalard, qui s'occupe de coordonner les premiers secours et les risques sanitaires pour le comité d'organisation des JO de Paris.

Des dépliants seront distribués et des affiches seront placardées au sein de la polyclinique du village olympique, situé à Saint-Denis, pour sensibiliser les sportifs et sportives de tous les pays. Il y aura également des plans de dépistage du VIH au sein de cette polyclinique. 10.000 préservatifs sans latex et 20.000 digues buccales (carré de latex utilisé en cas de sexe oral) ont aussi été commandés.