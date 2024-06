JO: le restaurant des athlètes dresse ses premiers couverts

Plateaux à la main, des membres de l'organisation des Jeux et de Sodexo Live, le groupe qui gère le restaurant, y compris sa patronne Nathalie Bellon-Szabo, ont déambulé entre le bar à salades et les stands proposant une dizaine de recettes alléchantes.

"Ce premier test est super concluant pour nous, athlètes. Pour le +salad bar+, ce qui était hyper important c'était de laisser le choix aux athlètes d'assembler les légumes et les protéines et ensuite d'apporter une touche d'assaisonnement propre à chacun, à chaque spécificité et culture, sans arriver sur des plats trop finis avec une touche trop française", explique à l'AFP, l'ancien escrimeur Brice Guyart, aujourd'hui dans le comité d'organisation de Paris 2024.

Et du côté des améliorations? "Des petits détails de flux et de signalétiques. Après, dans ce qu'il y a dans l'assiette, pour moi on est parfait!", lance-t-il.