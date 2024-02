JO à Paris: des laisser-passer plus nombreux pour circuler, dévoile le préfet de police

Partager:

Médecins, garde d'enfants ou livreurs: le préfet de police Laurent Nuñez a dévoilé mardi dans un entretien à l'AFP un éventail élargi de laisser-passer dans les périmètres de sécurité et de circulation prévus à Paris pour les Jeux olympiques, même si, a-t-il convenu, la vie ne sera "pas non plus comme avant". A moins de six mois des JO (26 juillet - 11 août), M. Nuñez a détaillé ces évolutions, arrêtées après une première série de consultations avec riverains et représentants des secteurs d'activités concernés.

Q: "Lors des Jeux, il y aura quatre types de périmètres de sécurité et de circulation autour des sites de compétition. Pouvez-vous rappeler ce dont il s'agit ? R: Le gris, c'est le périmètre de la compétition. Vous avez autour le périmètre de protection antiterroriste Silt, qui en général correspond au site. Et vous avez les périmètres de circulation. Le bleu, qu'on ne peut pas traverser en véhicule motorisé, mais où l'on peut rentrer quand on a quelque chose à y faire. Et puis le périmètre rouge, où la circulation en véhicule motorisé est totalement interdite, sauf dérogations. Piétons et vélos circulent librement dans ces deux périmètres.

Q: Vous avez présenté ces périmètres il y a deux mois. Qu'en est-il aujourd'hui ? R: On a vu énormément de monde, on a reçu beaucoup d'écrits. L'essentiel des discussions portent sur le périmètre rouge: est-ce que je peux entrer en voiture pour aller voir ma grand-mère atteinte d'une pathologie ou rentrer en taxi ? Sur cette base on est en train de remettre à jour nos cartes et nos conditions d'accès. L'élément important est qu'on a ouvert le champ des possibles en matière de dérogation pour coller au plus près à la réalité de la vie, personnelle et professionnelle, et ne pas paralyser l'activité des gens tout en respectant les règles de sécurité. Les concertations se poursuivent, ça n'est pas arrêté. Ça le sera fin février.