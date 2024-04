JO-Paris: "on va tout faire pour avoir une trêve olympique", assure Macron

A trois mois du lancement de cet événement planétaire, et alors que les nuages s'accumulent à l'international, le président a tenté de relancer l'utilité diplomatique des Jeux. "On veut oeuvrer à la trêve olympique et je pense que c'est une occasion sur laquelle je vais d'ailleurs essayer d'engager beaucoup de nos partenaires", comme la Chine, dont le président "vient dans quelques semaines à Paris", a-t-il dit sur les chaînes BFMTV-RMC. "Je lui ai demandé de m'aider", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron a également tenté de rassurer sur la sécurité autour de la cérémonie d'ouverture sur la Seine. "Cette cérémonie d'ouverture" le long du fleuve de la capitale, le 26 juillet, "c'est une première au monde. On peut le faire et on va le faire", a dit le président de la République. Mais "il y a des plans B et même des plans C", "et on les prépare en parallèle", a-t-il ajouté.