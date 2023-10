John Cockerill Defense en discussions pour le rachat du français Arquus

"Des discussions avancées sont en cours avec l'industriel belge John Cockerill", a indiqué vendredi le site spécialisé La Lettre, selon lequel Volvo "cherche de nouveau à vendre le fabricant français de véhicules blindés Arquus après une première tentative avortée en 2016".

Arquus (ainsi rebaptisé en 2018 par l'équipementier suédois Volvo) est le principal fournisseur en véhicules terrestres de l'armée de Terre française. Il a notamment développé, avec les groupes Nexter et Thales, le véhicule blindé multirôle (VBMR) Griffon, dédié au transport de troupes, et l'engin blindé de reconnaissance et de combat (EBRC) Jaguar destiné à rééquiper les unités terrestres des armées française et belge.