Julian Assange attendu mardi au Conseil de l'Europe à Strasbourg

WILLIAM WEST

Le fondateur de Wikileaks Julian Assange est attendu mardi à Strasbourg pour s'adresser au Conseil de l'Europe, une première depuis sa sortie de prison au Royaume-Uni en juin, a déclaré mercredi l'organisation.

Julian Assange devrait se rendre en personne à Strasbourg "pour témoigner devant la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe" à la suite de la publication d'un rapport d'enquête de cette même Assemblée sur "les implications de sa détention et ses effets plus larges sur les droits de l’homme, en particulier la liberté du journalisme", a déclaré Wikileaks sur le réseau social X.