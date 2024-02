Jusqu'à quatre ans de prison ferme pour un réseau qui livrait des détenus par drone

Les deux principaux responsables d'un réseau de livraison de drogue et de téléphones par drone dans plusieurs établissements pénitentiaires en France et en Belgique ont été condamnés à quatre ans de prison ferme dans la nuit de jeudi à vendredi.

Un autre membre du réseau, Younes G., a été condamné à trois ans de prison avec maintien en détention, tandis qu'un mandat d'arrêt a été émis contre Dylan M., absent à l'audience et condamné à 18 mois de prison.

Enfin, Céline K., compagne du chef du réseau, a été relaxée pour certaines poursuites, dont le blanchiment. Elle a néanmoins été condamnée à huit mois de prison avec aménagement de peine et est la seule à obtenir une restitution des scellés.

Le réseau, qui opérait dans plus d'une quinzaine de prisons en France et en Belgique, a été démantelé en décembre, près d'un an après la découverte dans la prison d'Uzerche (Corrèze) de plusieurs colis, largués au moyen de drones, contenant notamment cigarettes, stupéfiants et smartphones.