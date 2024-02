Juste avant les vacances de Carnaval, la tour Eiffel entame son quatrième jour de grève

Les salariés de la Société d'exploitation de la tour Eiffel (Sete) ont reconduit jeudi leur grève pour un quatrième jour consécutif, reprochant à leur employeur sa gestion financière et ciblant la maire de Paris Anne Hidalgo. Une réunion est prévue à 13 h 00 entre les syndicats et la direction de la Sete, ont précisé les syndicats de la Confédération générale du travail (CGT) et Force Ouvrière (FO) sur place.

Une centaine de salariés se sont réunis jeudi matin à l'entrée principale du monument pour marquer notamment leur opposition à la redevance, selon eux trop élevée, que devra verser la Sete à la mairie, propriétaire du monument, dans l'avenant au contrat de délégation de service public (DSP) qui doit être présenté en mai au Conseil de Paris. Les salariés, aux couleurs des deux syndicats en grève, CGT et FO, ont scandé les slogans suivants : "Tour Eiffel en danger, redevance trop élevée"; "Gestion de la ville, tour Eiffel en péril" ou encore "La mairie se gave, pardon Gustave (Eiffel)". Une pancarte représentait la maire PS Anne Hidalgo en train de traire la tour Eiffel, présentée comme une "vache à lait" de la mairie de Paris.