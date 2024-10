Justice: le budget présenté jeudi "ne sera pas satisfaisant", selon Didier Migaud

"Je ne peux pas vous en dire plus", a poursuivi le ministre de la Justice, affirmant cependant être "mobilisé" pour que "les engagements principaux soient tenus, notamment au niveau des effectifs" de magistrats ou encore de greffiers.

"Nous avons un problème d'exécution du budget 2024 et nous avons un problème aussi sur le budget 2025 à partir du moment où la lettre plafond qui a été adressée et qui va être reprise, au moins dans un premier temps, par le gouvernement actuel et qui vous sera présenté, représente -487 millions pour le budget de la justice pour 2025", a précisé le ministre.

"Je pense que le Premier ministre est tout à fait conscient de la priorité qu'il faut conserver au régalien et je pense que ses arbitrages iront tout à fait dans ce sens", a cependant ajouté Didier Migaud en réponse aux questions des députés.

Le chef du gouvernement doit présenter jeudi en Conseil des ministres le budget de l'Etat pour 2025. Michel Barnier a souhaité une réduction du déficit public à 5% l'an prochain, avant de passer sous le seuil maximal européen de 3% à l'horizon 2029, deux ans plus tard que ce qui était promis par le précédent gouvernement.