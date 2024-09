Kaizen, le reportage d'Inoxtag, bat tous les records mais est vivement critiqué: pourquoi?

Et justement ce reportage Kaizen a vu le jour grâce à un défi que s'est lancé l'influenceur à lui-même : gravir l'Everest. Il s'est donné un an pour réaliser ce pari fou. Il y a un an et demi, il annonçait d'ailleurs quitter les réseaux sociaux dans le but de se consacrer à son projet. Un an et demi plus tard, le voilà donc de retour sur les réseaux avec la diffusion de son reportage. Un reportage qui retrace l'année de préparation de Inoxtag et son ascension.

Quels sont les messages véhiculés dans Inoxtag ?

Il y a principalement trois messages qui ressortent de ce reportage. Le premier est de croire en ses rêves et s'offrir les moyens de les réaliser. Le deuxième est de se déconnecter des réseaux sociaux pour vivre des moments incroyables en connexion avec la nature. Ce qui est paradoxal pour un Youtubeur. Enfin, le troisième est de protéger l'environnement.

Dans son documentaire, le Youtubeur alerte sur la pollution sur l'Everest. On estime que la plus haute montagne du monde recueille 35 tonnes de déchets. Du matériel d'alpinistes abandonné, des déchets organiques et même des corps. Des corps de randonneurs qui ont péri en tentant de gravir la plus haute montagne du monde.