La Banque de France révisera "un peu à la hausse" sa prévision de croissance 2023

"Si on regarde le reste de la zone euro et particulièrement l'Allemagne, l'économie française résiste mieux aujourd'hui que la plupart de ses voisins", a-t-il expliqué lors d'un petit-déjeuner organisé par l'Association des journalistes économiques et financiers (Ajef).

La Banque de France prévoit donc de relever sa prévision de croissance lors de la prochaine actualisation de ses projections macroéconomiques, le 18 septembre.