La centaine de boutiques de seconde main de la Croix-Rouge déplorent une baisse des dons

La qualité des dons qui alimentent les magasins est cependant en baisse, déplore la Croix-Rouge. "De nombreux acteurs à visée non-sociale se lancent dans la seconde main, comme les grandes marques et les chaînes de distributeurs... A contrario, notre objectif est uniquement social, et ce alors que les démunis sont de plus en plus nombreux."

Pour mettre en lumière l'initiative, l'association avait invité mercredi la princesse Delphine à venir faire du shopping dans sa boutique de Nivelles. "J'ai été impressionnée par la qualité des produits proposés. J'ai toujours aimé les magasins de seconde main, que je fréquentais régulièrement lorsque je vivais Londres, mais je ne pensais pas repartir avec un si gros sac", s'est amusée la princesse à la sortie.