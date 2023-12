La Chambre demande d'élargir le congé de naissance si le bébé est hospitalisé

La Chambre a adopté jeudi en séance plénière une proposition de résolution du PS visant à allonger le congé de naissance pour les pères et coparents en cas d'hospitalisation du nouveau-né.

Ce n'est pas le cas pour les pères et coparents qui ne peuvent être présents aux côtés de leur bébé hospitalisé au-delà de leur congé de naissance.

Actuellement, en Belgique, les mères ont droit à au moins 9 semaines de congé postnatal obligatoire. Si le nouveau-né est hospitalisé plus de sept jours, ce congé est prolongé d'une durée égale à celle de l'hospitalisation avec un maximum de 24 semaines, rappellent les socialistes.

"La plupart du temps, les pères et coparents doivent reprendre le travail avant que l'enfant ne quitte l'hôpital. Cela implique de devoir jongler entre les courses, s'occuper des frères et sœurs, les repas à faire, les déplacements de la maison à l'hôpital. À la clé, c'est souvent un épuisement physique et mental qui les guette. Sans compter les mères qui se sont senties seules pour s'occuper de leur nouveau-né hospitalisé, dans une situation déjà difficile à vivre émotionnellement", explique la députée Sophie Thémont, citée dans un communiqué.

La Chambre demande au gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, d'étudier cette prolongation du congé de naissance indemnisé.

Le texte a été adopté à l'unanimité, moins l'abstention de la N-VA.