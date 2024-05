A la Cité radieuse, Chanel rencontre le béton

Chanel a défilé jeudi sur le toit de la Cité radieuse à Marseille (Sud de la France), dans une alliance de béton, street-wear et tailleurs chics, brisant son image de plus parisienne et classiciste des maisons de mode.

"Marseille est une ville qui me met en contact avec mes émotions", indique Virginie Viard, directrice artistique de la maison, dans un communiqué, ajoutant avoir taché "de retranscrire l'énergie qui y règne".