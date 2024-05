La compagnie maritime DFDS veut des navires électriques sur la ligne Douvres-Calais

La compagnie maritime DFDS souhaite électrifier les navires qu'elle utilise pour les traversées de la Manche entre la France et le Royaume-Uni. L'entreprise danoise a annoncé mardi un investissement d'un milliard d'euros.

DFDS a l'intention d'acquérir six navires électriques pour les lignes Douvres-Calais et Douvres-Dunkerque. Deux nouveaux ferrys seraient mis en service en 2030 et le reste est attendu avant 2035.

"Comme la distance est relativement courte, ces itinéraires sont particulièrement adaptés au transport par ferry électrique", estime la société dans un communiqué de presse. L'électrification doit aider DFDS à atteindre ses objectifs climatiques: la compagnie maritime veut être neutre en CO2 d'ici 2050.