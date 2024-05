La Corée du Nord adresse un avertissement aux alliés des Etats-Unis

S'en prenant également à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande et au Canada, la Corée du Nord appelle à "immédiatement interrompre les provocations, sources de tensions et d'instabilité". "Les pays occidentaux devraient bien considérer que leur politique de suivi aveugle et irréfléchie des Etats-Unis va à l'encontre de leurs propres intérêts". Pyongyang prendra les mesures "nécessaires pour défendre fermement la souveraineté et la sécurité de l'Etat".

En avril, les Etats-Unis ont effectué deux jours d'entraînements incluant les marines sud-coréenne et japonaise.