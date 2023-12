La fille d'Uderzo porte plainte pour empêcher la vente d'un dessin d'Astérix à Bruxelles

"L'objectif c'est à court terme d'empêcher la vente, en tout cas d'avoir le temps de faire le plus de lumière possible sur les circonstances de la détention de cette planche et peut-être même de la récupérer à terme", a expliqué à l'AFP Me Orly Rezlan, avocate de Sylvie Uderzo, confirmant une information du quotidien Le Figaro.

La plainte a été déposée pour recel d'abus de confiance ou de vol.

L'avocate souligne qu'Albert Uderzo avait l'habitude de dédicacer les planches qu'il offrait, or celle-ci ne l'est pas.