La fin du permis de conduire à vie en débat au Parlement européen

Passer un examen médical pour pouvoir conserver son permis de conduire? Ce projet de révision de directive, débattu mardi par les eurodéputés, provoque une bronca en Europe, particulièrement en France. Plus de 20.000 personnes meurent chaque année sur les routes de l'UE et plus de 160.000 sont gravement blessées. Pour réduire le nombre d'accidents, une réforme des règles européennes est examinée mardi par les eurodéputés qui se prononceront mercredi en séance plénière à Strasbourg.

Dans l'Hémicycle, les eurodéputés sont partagés, au sein même de leurs groupes politiques, ce qui rend incertain le résultat du vote. Le texte, qui devra encore être négocié avec les Etats membres, prévoit que les permis de conduire soient valables seulement 15 ans pour les motos, voitures et tracteurs, 5 ans pour les camions et bus. Pour obtenir et renouveler le précieux document, un bilan de santé sera obligatoire. "Cette loi ne vise pas à embêter les gens", a plaidé mardi l'eurodéputée Karima Delli (Europe Ecologie), rapporteure du texte. Il s'agit de tester "la vue, l'ouïe et les réflexes" des conducteurs, pas seulement des plus âgés mais de "tout le monde, dès l'obtention du permis", a-t-elle expliqué.

La réforme s'inscrit dans la stratégie européenne en matière de sécurité routière qui vise à réduire de 50% le nombre de morts et de blessés sur les routes d'ici à 2030 et à se rapprocher de zéro mort d'ici à 2050. Pauline Déroulède, joueuse de tennis-fauteuil qui représentera la France aux jeux paralympiques, soutient activement la mesure. Percutée par la voiture d'un nonagénaire qui a "confondu l'accélérateur et le frein", elle a perdu sa jambe gauche en 2018. "Ma vie a été brisée", a-t-elle témoigné devant des journalistes. Quant au conducteur, "il savait qu'il n'était plus capable de conduire mais il repoussait l'échéance. Il m'a dit que s'il y avait eu une loi, il l'aurait respectée", a-t-elle raconté, regrettant qu'en France, on s'en remette à la "responsabilité individuelle" de chaque automobiliste.